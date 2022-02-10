СМИ: водители грузовиков в США готовят акцию протеста против обязательной вакцинации

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило правоохранительные органы о подготовке в стране водителями грузовиков протестов против обязательной вакцинации от нового коронавируса в поддержку аналогичного движения в Канаде. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

"[МВБ] получило сообщения о том, что водители грузовиков потенциально планируют блокировать дороги в крупнейших городах США в знак протеста против в том числе обязательной вакцинации", - цитирует издание соответствующий меморандум МВБ. По данным ведомства, протесты могут начаться в Калифорнии в середине февраля, оттуда колонна грузовиков направится в Вашингтон, а водители из Канады могут к ней присоединиться.

"Если сотни грузовиков соберутся в крупном мегаполисе, существует вероятность серьезного нарушения работы транспорта, работы федерального правительства, работы коммерческих объектов и аварийных служб из-за пробок и возможных ответных протестов", - полагают в МВБ.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

Кроме того, с конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Власти Виндзора уже затребовали у федеральных властей дополнительные силы правопорядка. По этому мосту проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.