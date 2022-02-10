МИД Японии приветствовал позицию США по Курилам

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе регулярной пресс-конференции в четверг приветствовал заявление посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признает суверенитет Японии над ними. При этом он ушел от ответа на вопрос, пытаются ли США путем поддержки позиции Японии по островам вовлечь ее в конфликт с Россией.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Журналисты просили министра прокомментировать, является ли недавнее заявление американского посла по Курилам "попыткой втянуть Токио в войну с Россией в связи с кризисом вокруг Украины". "Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова [так в Японии называют южную часть Курильских островов]. Правительство намерено продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса. Слова посла Эмануэля выражают поддержку нашей позиции, мы приветствуем это", - ответил Хаяси.

Прямого ответа на заданный вопрос министр не дал. При этом он отметил, что Япония продолжит сотрудничество с США и другими странами G7 по ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского посла, отметила, что США своими заявлениями об искусственных территориальных претензиях Японии к России пытаются удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.