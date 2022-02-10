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Спор вокруг Курил

МИД Японии приветствовал позицию США по Курилам

При этом глава ведомства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на вопрос, пытаются ли США путем поддержки позиции Японии по островам вовлечь ее в конфликт с Россией

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе регулярной пресс-конференции в четверг приветствовал заявление посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признает суверенитет Японии над ними. При этом он ушел от ответа на вопрос, пытаются ли США путем поддержки позиции Японии по островам вовлечь ее в конфликт с Россией.

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Журналисты просили министра прокомментировать, является ли недавнее заявление американского посла по Курилам "попыткой втянуть Токио в войну с Россией в связи с кризисом вокруг Украины". "Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова [так в Японии называют южную часть Курильских островов]. Правительство намерено продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса. Слова посла Эмануэля выражают поддержку нашей позиции, мы приветствуем это", - ответил Хаяси.

Прямого ответа на заданный вопрос министр не дал. При этом он отметил, что Япония продолжит сотрудничество с США и другими странами G7 по ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского посла, отметила, что США своими заявлениями об искусственных территориальных претензиях Японии к России пытаются удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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