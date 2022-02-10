Politico: в Сенате США изучают возможность санкций против РФ "за кибератаки на Украину"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Ряд сенаторов США предлагают внести в законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации вокруг Украины пункт о возможности введения рестрикций "за кибератаки" на эту страну. Об этом пишет в среду газета Politico .

Как заявил в интервью изданию председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) санкции за "кибератаки - это один из вариантов, находящихся на рассмотрении". Он добавил, что законодатели даже изучают возможность введения ограничительных мер за якобы уже предпринятые РФ хакерские операции против Украины. Кроме того, отмечает газета, сенаторы настаивают на увеличении помощи Украине, чтобы помочь ей предотвращать возможные кибератаки.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в Сенат законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Для того чтобы законопроект был принят, демократам необходима поддержка республиканцев. Однако те не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции - особенно наиболее жесткие - могут быть введены только в случае вторжения РФ на Украину. Они настаивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и "наказать" Россию за уже предпринятые действия. Дополнительные сложности вызывает необходимость прописать в законопроекте порядок и условия предоставления Украине грузов военной помощи. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются уже более месяца. Агентство Bloomberg ранее в среду сообщало, что Сенат не может достичь соглашения по законопроекту об антироссийских санкциях.

Администрация США до этого выступала против использования санкций в отношении РФ из-за Украины в превентивном порядке, поскольку тогда, по мнению Вашингтона, они потеряют сдерживающий эффект.