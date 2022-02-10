В СММ ОБСЕ рассказали о сохраняющихся ограничениях деятельности организации в Донбассе

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Тенденция к ограничению деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе сохраняется. Об этом заявил специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе (КГ) Микко Киннунен по итогам очередного заседания КГ.

"Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений ее деятельности сохраняется. Возможность миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы", - цитирует Киннунена его киевский офис.

Он отметил, что "заседание КГ проходило на фоне международных мероприятий и встреч на высоком уровне, включая визит на Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау с 9 по 11 февраля". По словам спецпредставителя, "политическая рабочая группа обсудила ряд существенных, содержательных вопросов, связанных с политическим урегулированием конфликта". При этом он заявил, что его "опечалило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году, о которой сообщила СММ в рабочей группе по безопасности".

В рамках гуманитарной рабочей группы, продолжил Киннунен, участники обсудили открытие двух новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области, ослабление ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с целью способствовать свободному перемещению населения через линию соприкосновения. "Обсуждалась также тема освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом", - добавил он.

По словам спецпредставителя, "экономическая рабочая группа рассмотрела вопросы, связанные с водоснабжением и окружающей средой, в том числе экологические риски, связанные с затоплением шахт вдоль линии соприкосновения".