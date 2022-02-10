Полиция Казахстана арестовала более 790 человек после массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана арестовали 792 человека, подозреваемых в грабежах и других преступлениях в ходе массовых беспорядков. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента).

"В производстве органов внутренних дел в настоящее время находятся более 2,5 тыс. дел. Основная их часть - дела о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений в изолятор временного содержания водворено 893 человека, из них 792 арестованы", - рассказал Кожаев.

По его словам, вина задержанных доказывается изъятыми вещественными доказательствами в виде похищенного и поврежденного имущества, видео- и фотоматериалами, а также в ходе других процессуальных действий, проводимых органами расследования.

"Главой государства расследование по установлению причин террористических актов, массовых беспорядков и их организаторов поручено Генеральной прокуратуре. В этой связи все уголовные дела данной категории и связанные с ними переданы в производство межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров", - пояснил первый заместитель министра внутренних дел.