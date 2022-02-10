В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил (ВС) республики на границе двух стран.

"9 февраля с 22:00 (21:00 мск) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района, в течение нескольких часов с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, "в результате ответных мер противник был подавлен".

"В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.

16 ноября 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы. Последний инцидент произошел 11 января нынешнего года. Тогда погиб один азербайджанский военнослужащий. Армянская сторона также понесла потери.