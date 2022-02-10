Президент Южной Кореи назвал проведение нового саммита США и КНДР делом времени

СЕУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Вашингтон заинтересован в дипломатических контактах с Пхеньяном, проведение очередного саммита США и КНДР - дело времени. Такое мнение в четверг выразил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в интервью ведущим мировым информационным агентствам, включая ТАСС.

"Поскольку диалог - единственный способ разрешения проблем, я ожидаю, что встреча президента США Джо Байдена и председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына в конечном счете состоится, это лишь вопрос времени. И в этом случае, я надеюсь, в отличие от саммита в Ханое будет достигнут значительный прогресс в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова, построения системы мира и нормализации отношений между США и КНДР",- отметил южнокорейский президент, признав, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном пока не были запущены. Он добавил, что сторонам следует искать новые творческие подходы и придерживаться дипломатических средств.

Свою позицию лидер Республики Корея объяснил тем, что "президент Байден неоднократно демонстрировал заинтересованность в переговорах с КНДР", в том числе посредством назначения специального представителя по КНДР. США указывали, что ядерное разоружение Корейского полуострова входит в число приоритетных задач американской внешней политики и что они готовы к переговорам с представителями КНДР без предварительных условий.

Мун Чжэ Ин не согласился с оценками, что администрация Байдена вернулась к политике "стратегического терпения", которой придерживался президент Барак Обама, поскольку нынешние американские власти "продолжают прикладывать практические усилия по возобновлению диалога". Кроме того, южнокорейский лидер указал, что нынешняя позиция США по проблеме Корейского полуострова, в центре которой реалистичный, прагматичный подход, была выработана в координации с Республикой Корея.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР, в феврале 2019 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во второй раз в Ханое. Трамп и Ким Чен Ын на саммите в столице Вьетнама после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.