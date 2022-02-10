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Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле на северном участке границы

В Ереване заявили, что ситуация на границе "находится под полным контролем ВС Армении"

ЕРЕВАН, 10 февраля. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 9 февраля армянские вооруженные силы (ВС) открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности. Об этом в четверг говорится в заявлении военного ведомства Армении.

"Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что 9 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по направлении азербайджанских военных позиций, расположенных в северной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе двух стран.

16 ноября 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между военными Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские подразделения начали наступление вглубь территории Армении. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. После этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на границе.

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