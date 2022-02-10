Глава МИД Венгрии заявил, что санкции против России стали провалом

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Венгрия не блокировала принятие Евросоюзом санкций против России, не желая нарушать единство внутри ЕС, но эти меры воздействия не работают. Об этом в среду в интервью телеканалу Euronews заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьезные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций", - отметил министр.

Что касается новых санкций, то, по словам министра, Будапешт критически относится к подобным инициативам и считает необходимым просчитать риски такого шага.

"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. <...> Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций", - пояснил Сийярто.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt, что ЕС подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.