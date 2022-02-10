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В Париже заявили, что решение по газопроводу "Северный поток - 2" остается за Берлином

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Принятие окончательного решения по теме газопровода "Северный поток - 2" остается за Германией. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Он отрицательно ответил на вопрос, ориентируется ли Париж в данном случае на позицию Вашингтона. "Нет, мы считаем, что это дело Германии, - сказал министр. - Только Германии решать, что она будет делать". "Немецкие коллеги в то же время ясно дали мне понять, что в случае масштабных [ограничительных] мер газопровод будет включен в этот пакет [санкций]", - отметил он.

Теги
ГерманияРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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