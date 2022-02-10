Чавушоглу: Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии в Анталье в марте. О такой вероятности сообщил в четверг глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ.

"За день до проведения [намеченного на 11-13 марта] дипломатического форума в Анталье с большой степенью вероятности пройдет встреча глав министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции в рамках астанинского формата. Россия уже подтвердила участие, мы ожидаем ответа от Ирана", - утверждает Чавушоглу.