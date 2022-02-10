СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб при взрыве в четверг в Могадишо на оживленном перекрестке в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на столичную полицию.

Была атакована группа избирателей, которая на автобусе возвращалась с избирательного участка, заявил офицер полиции Абдифатах Хассан. По его словам, действовал террорист-смертник. Между тем в сомалийских социальных сетях появилась информация о гибели шести человек и восьми раненых.

В Сомали проходят выборы в нижнюю палату парламента, которые являются непрямыми и многоступенчатыми.

Одновременно утром в четверг в городе Босасо на северо-востоке Сомали произошел взрыв в одном из кафе в торговом центре. Как передало агентство Синьхуа, погибли четыре человека, еще семь получили ранения.