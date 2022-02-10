Новые военнослужащие США и Великобритании будут дислоцированы на востоке Польши

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прибывающие в последние дни в Польшу военнослужащие США, а также дополнительные солдаты из Великобритании будут нести в республике службу в восточной части страны. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Они будут располагаться в восточной части нашей страны, на востоке от Вислы", - сказал глава оборонного ведомства.

По словам Блащака, НАТО - оборонный союз, целью которого является сдерживание агрессора. "Эти задачи они и будут выполнять, усиливая восточный фланг альянса и Войска Польского", - сказал он.

Всю последнюю неделю в Польшу постепенно прибывают 1,7 тыс. американских солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США с техникой и оборудованием. Ежедневно несколько самолетов приземляются в аэропорту города Жешув на юго-востоке республики.

В понедельник правительство Великобритании объявило об отправке в Польшу 350 солдат 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.