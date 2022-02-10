Кулеба попросил ОБСЕ подготовить доклад о выдаче Россией паспортов жителям Донбасса

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке доклада в связи с предоставлением Россией гражданства жителям Донбасса.

"Я обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада о паспортизации Россией граждан Украины в Донбассе", - сказал он. По словам Кулебы, "это очень болезненная для Украины тема". Он считает, что доклад зафиксирует негативные последствия таких действий и станет примером для других стран, чтобы подобное не повторилось.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. По данным на конец января 2021 года, более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Киев заявил, что считает незаконной выдачу паспортов Российской Федерации и не будет их признавать.