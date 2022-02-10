Молдавская партия Шор потребовала отставки главы МВД, обвинив ее в давлении на оппозицию

КИШИНЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Молдавская парламентская партия "Шор" потребовала от главы МВД Анны Ревенко добровольно уйти в отставку, обвинив ее в давлении оппозицию. Об этом заявила в четверг на брифинге депутат Марина Таубер, после того как фракция этой партии покинула в знак протеста заседание.

"Мы требуем немедленного добровольного ухода в отставку министра внутренних дел. В противном случае депутаты нашей партии вынесут ей вотум недоверия", - сказала Таубер. По ее словам, Ревенко "продвигает на руководящие посты в министерстве лояльных ей людей, требуя от них использовать полномочия для давления на оппозицию". Таубер также выдвинула обвинения против президента Майи Санду.

Она рассказала, что после того как на прошлой неделе была арестована бывший депутат Виолетта Иванова по обвинению о незаконном обогащении, умерла ее тяжело больная мать, которая не перенесла этого известия. "Я все понимаю, знаю, что политика - грязное дело, но такого никто не ожидал", - подчеркнула Таубер. По ее словам, депутаты партии "Шор" не будут в четверг участвовать в заседании парламента, "которые превратились в фарс по вине правящей Партии действия и солидарности".