Оппозиция считает, что внешняя политика Литвы формируется "ястребами" в Конгрессе США

ВИЛЬНЮС, 10 февраля. /ТАСС/. Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис заявил, что внешняя политика Литвы формируется с подачи "ястребов" в Конгрессе США.

"Нашей внешней политикой управляет кто-то из американских конгрессменов, возможно, выходцы с Кубы, - заявил он в четверг изданию Vakaro Zinios. - С учетом того, какие решения принимаются Литвой, очевидно, что все согласуется с жаждущими войны "ястребами" в Конгрессе США".

Вильнюс, по мнению Карбаускиса, используется этими кругами как поджигатель войны, а "имидж Литвы уничтожен". "Заявления [Вильнюса] по Белоруссии, о мнимой будущей войне на Украине служат тому, чтобы была война", - подчеркнул Карбаускис.

Он подверг резкой критике министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. "За год Ландсбергис нанес Литве ущерб, для ликвидации последствий которого потребуется несколько лет, - сказал лидер оппозиционной партии. - Это касается отношений с Белоруссией, еще больше - с Китаем".

По оценке Карбаускиса, политический курс Литвы резко отрицательно сказался на инвестиционном климате. "На бизнес-форумах уже звучат высказывания о том, что вкладывать средства в Литве не стоит, потому что ее проблемы с Китаем могут навредить инвестору", - сказал Карбаускис.