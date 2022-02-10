Глава Минобороны Британии заявил, что ситуация вокруг Украины накаляется

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Ситуация у границ Украины становится более напряженной, несмотря на переговоры, которые страны Запада ведут с российским руководством. Такое мнение в четверг высказал в интервью Би-би-си глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Несмотря на переговоры, ситуация развивается в неверном направлении. К примеру, российская сторона по-прежнему увеличивает число батальонных тактических групп у границы [Украины], нарастила переброску сил в Белоруссию по воздуху и разместила войска там. Вскоре они планируют начать учения стратегических ядерных сил, и мы видим растущую активность на других направлениях", - сказал Уоллес, подчеркнув, что обеспокоенность Запада по этому поводу должна четко выражаться вместе с заявлениями о готовности к диалогу.

При этом, по словам Уоллеса, Великобритания "готова сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Франции", направленные на достижение деэскалации и воплощение в жизнь минских соглашений. 11 февраля в Москве должна состояться встреча Уоллеса с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Как подчеркнул министр, он намерен уточнить у них позицию Москвы по поводу предложений, обсуждавшихся на встрече французского президента Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Готовность к худшему

Уоллес также утверждал, что к настоящему моменту РФ сосредоточила у границ Украины более половины всех российских наземных войск, предназначенных для непосредственного ведения боевых действий. По его словам, Запад готов ответить жесткими санкциями на якобы планируемое вторжение РФ на Украину.

"У нас нет какого-либо конфликта с российским народом, но, безусловно, есть претензии к Кремлю и его действиям, что очень важно подчеркнуть", - сказал Уоллес.

Глава ведомства повторил, что в связи с развитием ситуации вокруг Украины Великобритания приводит в состояние повышенной готовности 1 тыс. военнослужащих, которые могут быть задействованы для разрешения гуманитарного кризиса в Восточной Европе, который, по словам министра, возникнет в случае "вторжения".

"Если же ситуация будет развиваться в соответствии с наиболее пессимистичными сценариями, это солдаты смогут защитить себя и те страны, в которых они будут размещены. Важно отметить, что размещение этих сил носит оборонительный, а не наступательный характер", - сказал он.

Кроме того, 350 британских морских пехотинцев направляются в Польшу для проведения совместных учений. По словам министра, в случае поступления соответствующего запроса от НАТО британские истребители Typhoon ("Тайфун") могут быть задействованы для патрулирования воздушного пространства Болгарии и Румынии, а в Черное море могут быть направлены военные корабли британских Королевских ВМС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О российских учениях

В начале января источник в Минобороны РФ сообщил ТАСС, что стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ пройдут в начале 2022 года. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства 21 декабря официально сообщил, что СКШУ "Восток" и "Гром" планируется провести в 2022 году.

В западной прессе на этой неделе озвучивались предположения о том, что "вторжение" на Украину якобы может начаться одновременно с этими учениями.

СКШУ с СЯС проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.