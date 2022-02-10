Председатель ОБСЕ отказался от посещения ДНР и ЛНР

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау отказался от приглашения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) посетить их. Об этом в четверг заявил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"В завершении [заседания контактной группы] представители ЛНР и ДНР попросили координатора [контактной группы от ОБСЕ Микко Киннунена] проинформировать, принял ли действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау наше приглашение посетить республики в ходе предстоящего визита на Украину. Господин Киннунен сообщил, что офис председателя ОБСЕ дал отрицательный ответ в связи с отсутствием времени", - цитирует Дейнего пресс-служба МИД ЛНР.

"Видимо, для руководства ОБСЕ важно учитывать только позицию Киева, а всесторонняя и объективная оценка ситуации в Донбассе не вписывается в концепцию "европейской безопасности", - добавил он.

Заседание контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции, следующая встреча состоится 2 марта.