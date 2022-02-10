Глава МИД Британии заявила, что у НАТО есть предложения, которые можно обсудить с Россией

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс подготовил предложения, которые готов обсудить с Россией. Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Россия может работать в рамках Совета Россия - НАТО, чтобы повысить транспарентность и добиться большего доверия, например по конфигурации военных сил. У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией. Мы могли бы также поработать вместе с другими членами постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, чтобы помешать Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие: мы также обсуждали этот вопрос с министром Лавровым", - сказала Трасс. "У России есть четкий выбор. Она может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить движение по пути, который мы наблюдаем, а именно увеличивать численность войск на границе [с Украиной], что является угрозой", - отметила она.

Глава Форин оффиса добавила, что у Москвы по-прежнему есть возможность "придерживаться дипломатического пути урегулирования" кризиса вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.