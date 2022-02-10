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Боррель в ответе Лаврову призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границ Украины

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель направил ответное письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором призвал РФ к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Я ответил от имени стран ЕС на письмо, которое они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны преодолеваться через диалог и дипломатию. Мы призываем Россию к деэскалации и отводу своих сил от Украины и с ее территории (имеется в виду Крым, воссоединение которого с РФ Евросоюз до сих пор не признал - прим. ТАСС), а также из Белоруссии", - сообщил Боррель.

Ранее получение от него ответа подтвердило постоянное представительство РФ при ЕС.

Теги
Боррель, Жозеп
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