Глава МИД Британии считает возможным добиться прогресса в реализации минских соглашений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Я думаю, что прогресса добиться можно", - сказала она.

Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу", - заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Трасс, путь дипломатии в отношениях Москвы и Запада предусматривает отвод российских войск от границ Украины.

"Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии <...>, то есть надежда на лучшее будущее", - сказала она.