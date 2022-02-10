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Украина выразила протест из-за учений РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

МИД страны утверждает, что "существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде всего торгового", может повлечь "сложные экономические и социальные последствия" для портов Украины

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украинский МИД выразил протест в связи с проведением Россией учений в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении дипведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений", - говорится в документе.

МИД утверждает, что "существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде всего торгового", может повлечь "сложные экономические и социальные последствия" для портов Украины. В заявлении говорится, что Киев будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, "чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ".

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