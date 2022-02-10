Лукашенко: горячей войны не будет, если украинские националисты не устроят провокацию

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, то никакой горячей войны не будет, если украинские националисты не устроят провокацию. Об этом он заявил в ходе принятия кадровых назначений в четверг, сообщила президентская пресс-служба.

"Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", - сказал Лукашенко. При этом он указал, что могут быть провокации. "Если обезумевшие какие-то там нацики на Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что потенциальные противники "прощупывают" Белоруссию. "Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник, - сказал Лукашенко. - Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война".

По его словам, в настоящее время сложилась такая ситуация в регионе, когда действительно много говорят о ее военной составляющей. "Все на слуху. Военные, военные, военные. Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными", - отметил Лукашенко. Вместе с тем он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо. "Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили?"- заметил Лукашенко.

В конце января Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия. Он указал на то, что усиление военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ создает условия для военных провокаций и инцидентов. При этом президент отмечал, что Минск выступает категорически против любых военных действий, так "проиграют все".