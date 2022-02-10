Законопроект о британских санкциях против РФ планируют утвердить в течение дня

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Текст британского законопроекта, который позволит Лондону вводить новые санкции против Москвы в случае якобы планируемого вторжения на Украину, готов и подписан, а его утверждение в парламенте ожидается в течение дня. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД королевства Джеймс Клеверли, слова которого приводит агентство Рейтер.

"Я подписал законопроект, который, как мы рассчитываем, вступит в силу во второй половине сегодняшнего дня, - сказал он. - Министр иностранных дел [Великобритании Лиз Трасс] сейчас оказывает дипломатическое давление [на РФ] лицом к лицу [с российским коллегой Сергеем Лавровым]".