Военнослужащие Великобритании прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дополнительные военнослужащие прибыли в Польшу из Великобритании с целью усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил в четверг на брифинге министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Сейчас прибывают британские военнослужащие", - сказал он. "Как мы договорились, 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО", - добавил министр.

По словам Блащака, в Польше уже есть британские военнослужащие, которые дислоцированы в стране в рамках многонациональной боевой группы. "После увеличения численности в Польше будет более 600 британских солдат", - указал глава польского оборонного ведомства.

Как сообщалось ранее, новые силы будут размещены в юго-восточной части Польши.

Всю последнюю неделю в Польшу постепенно прибывают 1,7 тыс. американских солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США с техникой и оборудованием. Ежедневно несколько самолетов приземляются в аэропорту города Жешув на юго-востоке республики.

В понедельник правительство Великобритании объявило об отправке в Польшу 350 солдат 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.