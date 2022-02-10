Парламент Ливии избрал экс-главу МВД Фатхи Башагу премьер-министром страны

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Парламент Ливии большинством голосов избрал в четверг бывшего министра внутренних дел Фатхи Башагу главой правительства. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Совета Палаты представителей Абдалла Блихак.

Ранее Высший государственный совет Ливии, который де-факто считается второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, одобрил кандидатуру Башаги в качестве единственного кандидата после того, как еще один претендент Халед аль-Бибас, исполнительный директор ливийской IT-компании "Масарат", отозвал свою кандидатуру. Более того, по данным экспертов, аль-Бибас не соответствовал условиям выдвижения. От претензий на премьерское кресло отказался и бывший вице-премьер Ахмед Майтыг.

Этот акт парламента грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию, о чем предупреждает действующий премьер Абдель Хамид Дбейба, не собирающийся складывать полномочия. Противостояние между законодательным и исполнительным органами власти страны началось после того, как спикер парламента Акила Салех начал добиваться избрания нового главы правительства, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря прошлого года, когда в стране должны были состояться президентские и парламентские выборы. Дбейба уже не раз заявлял, что передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов в стране, дата которых еще не определена. Он обвинил Салеха в попытке вновь расколоть страну.

Дбейба и состав Президентского совета Ливии были утверждены на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии год назад. В соответствии с разработанной дорожной картой на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы, исполнительные органы власти должны были в течение года заниматься их подготовкой, а после голосования в тот же день сложить полномочия. Однако после отсрочки выборов кабмин продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в поддержку правительства Дбейбы, что вызвало острую негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутреннюю политику страны.