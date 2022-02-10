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Байден обсудит с союзниками США присутствие войск России у границы с Украиной

Телефонные разговоры состоятся 11 февраля

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет в пятницу, 11 февраля, телефонные разговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, а также Евросоюза и НАТО, в ходе которых обсудит якобы имеющее место усиление группировки российских войск у границы с Украиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Теги
УкраинаСШАГерманияВеликобританияРоссияФранцияБайден, Джо
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