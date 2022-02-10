Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за инцидента с флагом

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Белорусская сторона считает замену своего государственного флага возле администрации украинского города Днепра актом государственного вандализма, противоречащим международным нормам, в Киев направлена нота протеста. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении белорусского посольства на Украине.

"В МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", - указывается в тексте. Белоруссия рассматривает произошедшее "как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права". При этом Минск требует возвращения государственного флага на место его установки, принесения официальных извинений и проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов другого государства.