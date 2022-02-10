Мора заявил, что передача общего ответа ЕС на письмо Лаврова стала символом единства

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Замгенсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора считает, что передача России общего ответа, подготовленного Брюсселем, на письмо главы МИД России Сергея Лаврова стала символом единства Европейского союза.

"Министр иностранных дел [Сергей] Лавров направил письмо 27 странам ЕС и получил единый ответ от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Это примерное олицетворение европейского единства и полезное напоминание. Когда Москва делает вид, что игнорирует ЕС за его бесполезность, она просто старается разделить и ослабить его. Это ключ к тому, чтобы избежать любого недопонимания", - написал европейский дипломат в четверг в своем Twitter.

В свою очередь глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообшил в Twitter, что направил ответное письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором призвал РФ к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма.

В четверг получение ответа подтвердило постоянное представительство РФ при ЕС. Там отметили, что этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады, которое было опубликовано 1 февраля 2022 года. В постпредстве также отметили, что в ЕС "не предполагают предавать содержание этого ответа гласности".