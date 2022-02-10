МИД ФРГ назвал оптимальный вариант ближневосточного урегулирования

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Решение о создании двух государств является наиболее приемлемым вариантом урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

"Мы говорили и о ближневосточном мирном процессе. Решение о создании двух государств, достигнутое путем переговоров, по-прежнему является лучшим вариантом обеспечения мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев", - отметила она. При этом Бербок приветствовала тот факт, что "обе стороны вновь предпринимают шаги по укреплению доверия". "Возобновление сотрудничества в сфере безопасности и финансов, выдача палестинцам разрешений на работу облегчают положение многих людей", - подытожила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Проведение первых встреч на политическом уровне является важным шагом в правильном направлении", - уточнила она. В связи с этим Бербок подчеркнула, что важно продолжать укреплять доверие. Однако, по ее мнению, не должно быть никаких односторонних действий. "Диалог является лучшим и самым безопасным путем [урегулирования конфликта]", - констатировала министр.

Кроме того, она напомнила, что Берлин отрицательно относится к возведению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. "У нас есть четкая позиция по строительству поселений: мы считаем это неприемлемым и несовместимым с международным правом", - заключила Бербок, добавив, что Германия готова поддерживать усилия по урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Сейчас глава МИД ФРГ находится с визитом в Израиле. Это первая остановка в ее трехдневном турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Помимо еврейского государства, Бербок намерена посетить Иорданию и Египет.