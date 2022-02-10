Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины и возможные санкции против РФ в случае ее "вторжения" в эту страну. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Ле Дриан поговорили о "совместных усилиях союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров, направленных на то, чтобы дать ответ на продолжающееся наращивание Россией войск на границах Украины". Главы внешнеполитических ведомств "подчеркнули важность <...> обеспечения того, чтобы Россия понимала, что понесет высокие издержки, если осуществит дальнейшее вторжение на Украину", заявил Прайс.

Также Блинкен и Ле Дриан обсудили урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха и ситуацию в регионе Сахель. Госсекретарь США "также поднял тему важности взаимодействия НАТО с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Их беседа продолжалась более пяти часов. 8 февраля президент Франции направился в Киев для встречи с украинским руководством. В тот же день он посетил Берлин. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.