Посол Испании надеется, что ограничения для туристов из России снимут к лету

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес ожидает, что туристический поток из РФ в значительной степени восстановится уже к лету, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Мы надеемся, что [Испания] откроется [для российских туристов] как можно скорее. Я настроен очень оптимистично. Я вижу для этого несколько путей", - заявил дипломат в четверг корреспонденту ТАСС.

"Во-первых, возможно, что наконец будут признаны [российские] вакцины. Как только об этом объявит Всемирная организация здравоохранения, Испания сразу же поступит так же", - заверил посол.

Кроме того, по мнению Гомеса Мартинеса, ситуация со штаммом "омикрон" в Испании развивается по очень быстрому сценарию - в стране уже начинается постепенное ослабление антиковидных ограничений, отменяется обязательное ношение масок. "Наш прогноз состоит в том, что в ближайшие недели, по мере улучшения [эпидемиологической] ситуации, ограничения будут сниматься. И я ожидаю, что к началу летнего сезона мы сможем вернуть значительную часть российских туристов", - сказал посол.

По его словам, туристов из России очень ждут в Испании не только потому, что они считаются очень платежеспособными гостями. "Мы в Испании любим Россию, хорошо относимся к россиянам и надеемся, что этим летом сможем сказать им "Добро пожаловать!" - добавил Гомес Мартинес.