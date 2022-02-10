Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским вертолетом

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг о нарушении госграницы латвийским вертолетом, который залетел на белорусскую территорию на расстояние до 400 м и затем вернулся в Латвию.

"Сегодня, 10 февраля, около 12:20 (совпадает с мск) зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населенного пункта Думаришки Браславского района (Витебская область) на расстояние до 400 м и вернулся обратно в Латвию", - отметили в белорусском погранведомстве.

В комитете напомнили, что 8 февраля латвийский Ан-2 нарушил границу, залетев на 300 м на белорусскую территорию. Латвийская сторона тогда опровергла факт нарушения белорусской границы.

В Минске считают, что подобные инциденты могут расцениваться "как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе". В Госпогранкомитете обратили внимание, что за последние три месяца белорусская сторона зафиксировала четыре случая, связанные с нарушением воздушного пространства Белоруссии. 24 января был зафиксирован факт нарушения границы украинским беспилотным летательным аппаратом в Малоритском районе (Брестская область), а в декабре 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска "Новая Рудня" (Гомельская область).