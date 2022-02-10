Премьер Польши: Варшава и Лондон хотят "строить мосты" с Москвой, но на мирном фундаменте

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Польша и Великобритания готовы к сотрудничеству с Россией, но только в мирном ключе. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой правительства королевства Борисом Джонсоном.

Он утверждал, что Варшава и Лондон стараются действовать вместе в интересах мира. "Это свидетельствует о том, как важны трансатлантические связи для Великобритании и Польши", - отметил Моравецкий.

"Мы хотим строить мосты, в том числе с Россией, но должна быть ясность, что мы их возводим на фундаменте мира", - сказал он.