Столтенберг пообещал в разговоре с Зеленским практическую и политическую помощь НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь.

"Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на ее территории (имеется в виду Крым, воссоединение которого с Россией НАТО не признала - прим. ТАСС). НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнеру", - написал генсек в Twitter.

Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжает "призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения".

Ранее в четверг Столтенберг заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что армия Украины с помощью государств НАТО стала сильнее, чем в 2014 году, что повышает ее возможности самой защищаться "в случае агрессии". Ранее Столтенберг неоднократно говорил, что принцип коллективной обороны НАТО, который предусматривает совместный военный ответ на агрессию против одной из стран, не распространяется на государства - партнеры альянса.

Заявления о необходимости "развития национальных сил с целью повышения их способности самостоятельно защищать свою страну" в течение последних 15 лет и до августа 2021 года были стандартной формулировкой, которую использовали три последних генеральных секретаря НАТО, объясняя многомиллиардные расходы альянса на подготовку армии Афганистана.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.