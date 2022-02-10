Минск предупредил посла Украины о возможности соразмерного ответа из-за инцидента с флагом

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии предупредил посла Украины в республике о возможности принятия соразмерных шагов из-за инцидента с белорусским государственным флагом в случае невыполнения требований Минска.

"10 февраля в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику", - говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. При этом дипломат был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований "белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги".