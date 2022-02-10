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Источник: глава МИД Британии на встрече с Лавровым не признала Воронеж и Ростов частью РФ

Лиз Трасс заявила, что Лондон "никогда не признает суверенитета России над этими регионами"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четверг отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил ТАСС близкий к переговорам источник.

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Лавров после заявлений Трасс о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса источник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияТрасс, Лиз
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