Источник: глава МИД Британии на встрече с Лавровым не признала Воронеж и Ростов частью РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четверг отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил ТАСС близкий к переговорам источник.

Лавров после заявлений Трасс о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса источник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.