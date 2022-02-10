Премьеры Великобритании и Польши заявили о важности диалога с Россией по теме Украины

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры Великобритании и Польши пришли к общему мнению по поводу важности диалога с Россией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг канцелярией Бориса Джонсона по итогам его переговоров в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким.

"Оба лидера согласились с важностью осуществления дипломатического диалога с Россией и достижения того, чтобы широкая коалиция стран имела координированный пакет санкций, готовый к применению", - отмечается в коммюнике. Как заметили на Даунинг-стрит, политики также "сошлись во мнении, что европейская безопасность жизненно важна для более широкой глобальной стабильности, и призвали Россию к снижению напряженности на украинской границе".

Как сообщается, Джонсон заявил, что Великобритания готова помогать Варшаве, упомянув в этой связи о том, что 350 военнослужащих из специального подразделения британской армии прибыли в четверг в Польшу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.