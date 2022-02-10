Трасс и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане и иранскую ядерную сделку

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудили сотрудничество двух стран по ситуации в Афганистане и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Глава МИД [Трасс] заявила, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН Великобритания и Россия ответственны за поддержание международного мира и безопасности. Они (Трасс и Лавров - прим. ТАСС) обсудили сотрудничество по ядерной программе Ирана и ситуацию в Афганистане", - сказано в сообщении.