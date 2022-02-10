Трамп отверг утверждения о том, что он смывал документы в туалет Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп отверг утверждения о том, что он, находясь на посту президента, смывал в унитаз важные документы Белого дома. Соответствующее заявление республиканца распространила в четверг его пресс-служба.

"Фейковая история о том, что я смывал бумаги и документы в туалет Белого дома - это попросту ложь, домыслы журналистки, которая старается привлечь внимание к своей по большей части выдуманной книге", - заявил Трамп.

При этом он в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии, отметив, что те используют подобного рода истории, чтобы замаскировать неудачи нынешней администрации демократа Джо Байдена.

Ранее портал Axios сообщил, что некоторые бывшие сотрудники Белого дома в администрации Трампа находили в унитазе некие скомканные документы. По их мнению, таким образом от бумаг пытался избавиться бывший американский лидер. Соответствующие утверждения содержатся в книге журналистки газеты The New York Times Мегги Хаберман "Мошенник", с отрывками из которой ознакомились сотрудники Axios.