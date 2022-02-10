ООН контактирует с США по проблеме своевременной выдачи виз дипломатам РФ

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. ООН получила послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о проблемах с выдачей виз США российским дипломатам и работает над решением этого вопроса, в том числе с американской стороной. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш "получил недавнее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова" на этот счет. "ООН продолжает поиск приемлемых решений проблем в рамках соглашения о деятельности штаб-квартиры организации, в частности по своевременной выдаче виз, находится в координации со страной пребывания [США] и соответствующими миссиями государств, включая Российскую Федерацию", - сказал Хак.

Он уточнил, что с американской стороной контактируют "генеральный секретарь ООН и другие представители организации высокого ранга"