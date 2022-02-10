Представители оборонных ведомств США и Белоруссии обсудили безопасность в Европе

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в четверг по телефону с начальником Генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Белоруссии Виктором Гулевичем обстановку в сфере безопасности в Европе, разговор способствовал "снижению вероятности просчетов". Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Как следует из документа, Милли и Гулевич говорили о "вызывающих обеспокоенность вопросах региональной безопасности". В заявлении отмечается, что разговор способствовал "поддержанию контактов", а также "снижению вероятности просчетов и получению представления о текущей обстановке в сфере безопасности в Европе". Милли и Гулевич "договорились не разглашать конкретные подробности, касающиеся разговора".

В среду Милли обсудил по телефону обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.

Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" начались на полигонах в Белоруссии в четверг в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.