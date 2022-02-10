НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Токаев заявил, что Казахстан будет продвигаться к созданию собственной атомной энергетики.

Казахстанская сторона с нетерпением ожидает официального визита в республику премьер-министра России Михаила Мишустина, отметил Токаев на встрече с главой российского правительства в Москве. "Мы с нетерпением ждем вашего официального визита в нашу страну. Очень большая работа предстоит по продвижению стратегического партнерства, поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на реализацию предварительных договоренностей", - сказал он.

Глава государства также сообщил, что республика серьезно настроена на работу в рамках Евразийского экономического союза. "Я думаю, что здесь стоят задачи, которые связаны с повышением авторитета самого союза в глазах наших партнеров. Я не сомневаюсь в том, что конкретные положительные результаты будут достигнуты", - отметил Токаев.