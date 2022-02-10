США обещали помочь принять меры против хуситов в связи с атакой на город Абха

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США готовы содействовать Саудовской Аравии для привлечения к ответственности участников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), причастных к атаке на аэропорт города Абха на территории королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на саудовский город Абха, при которой пострадали минимум десяток мирных жителей. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, и мы будем работать с Саудовской Аравией и иностранными партнерами над тем, чтобы привлечь их [хуситов] к ответственности", - отметил он. Салливан добавил, что США "привержены оказанию поддержки Саудовской Аравии в защите ее населения и территории от атак".

Ранее в четверг представитель хуситов заявил, что движение атаковало военные объекты в международном аэропорту города Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Аравийская коалиция во главе с Эр-Риядом проинформировала о том, что саудовские средства ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта указанного города. Его обломки упали на территорию воздушной гавани, в результате чего 12 человек, включая граждан Бангладеш, Непала, Филиппин, Индии и Шри-Ланки, получили легкие ранения.