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Премьер Эстонии призвала не идти на уступки России по вопросам безопасности

Кая Каллас заявила, что "дипломатия и настоящий диалог" будут иметь шанс только при наличии "надежного сдерживания"

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны Запада не должны идти на уступки России в рамках диалога по вопросам европейской безопасности.

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"Мы должны помнить о том, что нельзя делать никаких уступок, даже небольших, под дулом пистолета", - сказала она в четверг на пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Каллас добавила, что "дипломатия и настоящий диалог" будут иметь шанс только при наличии "надежного сдерживания".

"Любая неудача в этом пошлет обнадеживающий сигнал России и может привести к аналогичной тактике и давлению в других местах", - утверждала также она.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
ЭстонияРоссияКаллас, Кая
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