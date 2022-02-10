Глава правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили не интересен Украине

ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не интересен Украине, так как Киев с момента его ареста не обращался к грузинским властям с просьбой о его передаче. Об этом в четверг заявил глава правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала PalitraNews .

"Со дня приезда Саакашвили по сей день ни одно требование, ни одна просьба не были озвучены со стороны Украины в связи с его передачей. Наверное, этого и не будет из-за того, что Саакашвили является головной болью и для украинцев", - сказал Кобахидзе.

Саакашвили 1 октября 2021 года задержали в Грузии, куда он вернулся за день до муниципальных выборов. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. В 2015 - 2016 годах он был губернатором Одесской области. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.