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Премьер Латвии: Восточной Европе нужно усиленное присутствие НАТО в обозримом будущем

Кришьянис Кариньш заявил, что Германии необходимо взять на себя ведущую роль, чтобы вести ЕС и НАТО в трудные времена

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Восточной Европе в обозримом будущем необходимо усиленное присутствие НАТО из-за угроз безопасности, якобы исходящих со стороны России. Такую позицию в четверг изложил на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы понимаем, что угрозы безопасности со стороны России вместе с ситуацией в Белоруссии означают, что это будет долгосрочной трудностью для нас. А это значит, что в обозримом будущем нам придется укреплять присутствие НАТО в Восточной Европе", - утверждал он.

Глава правительства Латвии также утверждал, что Германия играет важную роль в укреплении восточного фланга НАТО. "Не только возглавляя эти пяти лет размещенный в соседней Литве контингент НАТО, но и теперь взяв на себя обязательства увеличить эту поддержку. Мы высоко ценим это во всех наших странах, поскольку это повышает региональную безопасность", - сказал он.

"Необходимо, чтобы Германия не только присутствовала в странах Балтии, но и взяла на себя ведущую роль, чтобы вести ЕС и НАТО в эти трудные времена", - отметил Кариньш.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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