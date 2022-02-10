Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим

ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что генпрокуратура Украины признала его подзащитного потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме.

"Последние новости из Украины. Вам известно, что там было возбуждено дело о превышении силы против Саакашвили и возможных фактах пыток. Сегодня Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим. То есть, есть факт и существует потерпевший. Единственным шагом осталось выявить обвиняемых. Наверное, это будут грузинские правоохранители", - сказал в четверг Гварамия в эфире телеканала Mtavari Arxi, гендиректором которого является он сам.

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года экс-президента вновь перевели в тюрьму города Рустави. Экс-президент не раз заявлял, что стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения в тюрьме и госпитале. Он также утверждает, что во время лечения в военном госпитале заболел тяжелой неврологической болезнью, которую невозможно лечить в республике.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии расследования. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.