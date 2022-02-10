Российского посла вызвали в МИД Румынии после пресс-конференции

БУХАРЕСТ, 10 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в четверг в МИД страны в связи с его высказываниями в ходе пресс-конференции в среду по случаю Дня дипломатического работника. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии.

"В ходе этой встречи, - указывается в сообщении, - государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота подтвердил послу постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию <...>: комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер, не направлен против РФ, предназначен исключительно для [отражения] потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства, и не существует никакого намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа".

"В связи с деятельностью румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня, государственный секретарь напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года, - отмечается в сообщении. - Он подтвердил готовность МИД, который обеспечивает секретариат румынской части комиссии, поддерживать и в будущем деятельность комиссии".

"Румынская сторона считает, - отметил государственный секретарь, что подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений, не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон".

Спорные вопросы в российско-румынских отношениях

На военной базе в румынском населенном пункте Девеселу в мае 2016 года на оперативное дежурство заступил американский комплекс Aegis Ashore, включающий центр оперативного управления батареями ПРО и мобильные батареи Мк-41 с ракетами-перехватчиками SM-3. Их обслуживают 200 военнослужащих США. МИД РФ не раз заявлял, что элементы системы ПРО в Европе - часть стратегического ядерного потенциала США, а размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы - нарушение Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД.

В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.