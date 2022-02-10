Эксперт: Запад не сможет при помощи давления заставить Германию поставлять оружие Украине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Запада, требующие от Германии поставлять оружие официальному Киеву, не смогут этого добиться путем давления на Берлин. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Как можно на Германию нажать? Пока что мы видим нажим абсолютно риторический, видим попытки некоторых стран, которые в нормандском формате не участвуют, подать пример ФРГ своими действиями по поставкам вооружений, - сказал Офицеров-Бельский. - Они могут попытаться проводить какие-то тайные переговоры с германскими властями, но никаким успехом это не увенчается".

Специалист указал на то, что у государств НАТО, которые активно подталкивают Германию к поставкам вооружений Украине, просто нет инструментов давления, чтобы навязать Берлину свою волю.

Мотивация Берлина

Аналитик обратил внимание на то, что Германия, являясь крупным экспортером вооружения, тем не менее традиционно воздерживается от продажи оружия сторонам, участвующим в конфликтах. Более того, по его словам, что историческая память не позволяет Германии отправлять оружие на Украину исходя из позиции, что поставки вооружений могут подтолкнуть Киев к попытке решить проблему Донбасса силовым путем.

"Германия не то чтобы приняла российскую позицию, но она видит ситуацию таким же образом. На самом деле стоит предполагать, что накачивание вооружениями киевского руководства может привести к усилению напряжения в Донбассе, к авантюрным действиям", - продолжил собеседник агентства.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Германия не хочет терять свой статус равноудаленного посредника в нормандском формате.

"И Германия, и Франция, и Россия до сих пор придерживаются Минских соглашений, и никто не говорил, что они должны перестать работать. И в этом случае поставлять стороне конфликта вооружение означает занять вполне определенную позицию по поддержке. Этого тоже нельзя делать, если ты остаешься нейтральной стороной, которая заинтересована только в мирном процессе", - резюмировал он.

Поставки вооружений

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, а также США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в отношении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как указали в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой "так много говорят и пишут западные партнеры", можно "очень быстро". Для этого, по ее словам, надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения украинских вооруженных сил и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории.